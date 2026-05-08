人気ゲーム『ポケットモンスター』の一番くじ『Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.1』が、5月30日より登場することが発表された。あわせて景品ラインナップが公開された。【写真】絶対ほしい！各地方3匹のぬいぐるみ『ポケモン』一番くじ全ての景品A賞 30周年記念アクリル時計は、30周年を記念したアクリル時計。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。B賞 ピカチュウ30