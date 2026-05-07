《徐々にフェードアウトさせてもらおうと……》──芸能界を代表する"おしどり夫婦"の離婚報道から6カ月。元妻でタレントの穴井夕子（51）にある異変が起きていた。【写真を見る】2人のツーショット近影、約20年前、サイドポニーでアイドルらしい髪型の穴井夕子アイドルグループ「東京パフォーマンスドール」（TPD）のメンバーだった穴井は、2000年にプロゴルファーの横田真一氏（54）プロと結婚。2002年に長男、2007年に現在は