カナリア諸島自治州は、ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船を接岸させず、沖合に停泊させる方針を示しました。ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっていて、日本時間の10日、到着する見通しです。こうした中、受け入れに反対していたカナリア諸島自治州のクラビホ首相は7日、スペイン政府との会談後、クルーズ船を島に接岸させず、港から離れた沖合に停泊させると