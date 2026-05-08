野球場で試合を観戦していると、後ろの席の小学生たちの会話が耳に届いた。「ねぇ、好きな子いる？」とひとりの女の子が尋ねている。この時点でもうかわいかったのだが、このあともっとかわいい展開になる。【漫画】本編を読むこのあと野球どころじゃなくなる本作『盗み聞き』を描いたのは、2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取ったmaxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)さんである。maxぽんぽん丸さんはこの会話を聞いたとき、「子どもた