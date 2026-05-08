イラン外務省のバガイ報道官が、サッカー・ワールドカップの開催国に対し、「政治的な理由は考慮せずにビザを発給すべきだ」と述べました。【映像】イランが欠席したFIFA総会の様子イラン外務省のバガイ報道官は6日、サッカー・ワールドカップの開催国、アメリカ、カナダ、メキシコに対し「開催国の政府はFIFA（国際サッカー連盟）の規定に基づき、政治的な理由は考慮せずに必要なビザを発給すべきだ」と話しました。これは