長年愛され続けるロッテの人気お菓子「パイの実」から、新たな魅力を詰め込んだ「とろリッチパイの実」が登場しました。チョコレートではなく、とろけるミルククリームを包み込んだ革新的な一粒は、これまでのイメージをくつがえす新体験。サクサク食感とやさしい甘さが重なり合う贅沢な味わいで、忙しい日常にほっと癒やしの時間を届けてくれます♪ クリームが主役の新しいパイの実 「とろリッチ