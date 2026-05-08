1949年、小田原の銭湯で一家5人が惨殺された。犯人は隣家に住む18歳の少年。女湯の覗き見を咎められたことへの逆恨みが、凶行の引き金だった。残忍かつ身勝手な犯行から死刑になると思いきや、事態は思わぬ方向へ進展する⋯⋯。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆「趣味は