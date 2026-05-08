元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストとして長年活躍してきた久能靖さんが老衰のため今月2日に亡くなりました。90歳でした。久能靖さんは、今月2日、神奈川県横浜市内で老衰のため亡くなりました。90歳でした。久能さんは、1960年日本テレビに入社し、アナウンサー、記者として活躍。1972年のあさま山荘事件では突入の際、9時間にわたり実況中継しました。「警察側の情報では負傷者は4人ということですが、これで私の目の