YouTuberのヒカルさんは5月5日、自身のInstagramを更新。交際を公表している加藤神楽さんと、その子どもとのプライベート感あふれる写真を公開しました。【写真＆動画】ヒカル＆交際中の加藤神楽＆子どものスリーショットGWのデートショットを披露ヒカルさんは「ゴールデンウィークゆったりデート」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿しました。車内でのスリーショットや、青い花畑のベンチで子どもと並ぶ姿、ヤギと触れ合う様