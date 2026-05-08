下り芝浦→勝島間が通行止めに東京と横浜方面を結ぶ首都高速1号羽田線で、48時間にわたる通行止めが計画されています。【こりゃ混むぞ…】首都高1号羽田線下り「48時間通行止め」の概要（ルート図と写真）期間は2026年5月9日（土）0時から10日（日）24時まで。区間は1号羽田線下りの芝浦→勝島間です。下り芝浦入口も封鎖されます。なお、通行止め区間終点の下り勝島入口と、上り線は規制期間中も通行・利用が可能です。1