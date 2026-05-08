本格的な復帰はまだまだ先か。女優の永野芽郁（26）は不倫疑惑を報じられてからちょうど1年がたったものの、いまだテレビには出られない。その上、何かと評判の悪かった元マネージャーと出かけてしまう始末である。＊＊＊【実際の写真】ライブスタッフとして姿を現した「永野芽郁」の元マネージャー男性「本格復帰とはいえない」永野は目下、写真集の発売を6月に控えている。ネットフリックスの主演映画「僕の狂ったフェミ彼