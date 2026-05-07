5月4日に放送された『今夜復活！！ 8時だョ！ 全員集合』（TBS系）の内容に多くの批判が寄せられる事態となっている。「『全員集合』は、1969年10月から1985年9月まで放送された人気番組です。基本的に公開の生放送でおこなわれたため、火事や停電などのハプニングが起きることもあり、そうした臨場感も長く語り継がれています。今回は全803回の放送から厳選されたコント20本が放送されましたが、そのまま流すのではなく、スタ