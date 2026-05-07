総工費は11兆円に倍増！新緑がまぶしい南アルプスの山奥で、「起工式」がいよいよ行われることになりそうだ。リニア中央新幹線において、最後まで手つかずだった「空白の8.9km」――南アルプストンネル・静岡工区に、ついに重機のドリルが打ち込まれる。長年リニア問題を取材してきたジャーナリストの小林一哉氏は、膠着（こうちゃく）状態だった国家プロジェクトがようやく前進し始めた背景をこう解説する。「事態が動いた最大の