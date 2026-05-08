不二家は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」と「ポッピングシャワー」をイメージした期間限定チョコレートを発売する。サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー）の画像はこちら「サーティワンチョコレート(チョコレートミント風味)」を5月12日より、「サーティワンチョコレート(ポッピングシャワー風味)袋」を5月26日より全国で発売する。冷やして食べることでひんやり感が際立つ仕様で