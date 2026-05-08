大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認され、死者も出た「ハンタウイルス」。聞き慣れないウイルスですが、新型コロナウイルスと比べて感染率や感染スピードなどにはどんな特徴があるのでしょうか？日本国内で広がる可能性や予防法をお伝えします。■クルーズ船に乗っていた3人が死亡森圭介アナウンサー「ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、4月1日にアルゼンチンを出発しました。乗客・乗員合わせて約150人