8日朝、福岡県大牟田市でクレーン車が横転する事故があり、作業員とみられる男性1人が、病院に搬送されました。警察と消防によりますと、8日午前8時すぎ、大牟田市草木で、「2トンクレーン車が倒れ、人が1トンの鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。現場は、西鉄銀水駅近くの線路沿いで、60代の作業員とみられる男性1人が救助されました。警察によりますと男性は意識不明だということです。事故当時、男性はほかの作業員