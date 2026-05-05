大西洋を航行中に3人が死亡し、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船に、日本人1人が乗船していることが分かりました。【映像】クルーズ船「MVホンディウス」船内の様子ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船「MVホンディウス」の運航会社は4日、乗客乗員の国籍を公開し、日本人1人が乗船していると明らかにしました。死亡した3人について、先月11日にオランダ国籍の1人が船内で死亡し、その妻