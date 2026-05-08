おととい、福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、福島県警は、バスを手配した新潟県のバス会社に家宅捜索に入りました。記者「午前9時すぎです。現在、五泉市のバス事業者で家宅捜索が行われています」過失運転致死傷の疑いで警察が家宅捜索に入ったのは、新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」です。家宅捜索は午前8時ごろから始まり、現在も続いています。この事故は、おととい、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイク