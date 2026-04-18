「週刊文春」が、高市早苗首相が首相官邸執務室の「隠し部屋」で喫煙をしているとの内容の記事を公開し、物議を醸している。 その真偽はさておき、わが国には健康増進法（2020年4月全面施行）による厳格な喫煙ルールが存在する。それは、「立法、司法、行政」に関連する建物・施設にも適用される。 健康増進法は、施設の種類を分類し、それぞれについて異なる喫煙ルールを設けている。 首相官邸をはじめ行政機関