任天堂が8日発表した2026年3月期連結決算は、売上高が前期比98.6％増の2兆3130億円となり、初めて2兆円を超えた。新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」の販売が好調だった。純利益は52.1％増の4240億円。