元AKB48でタレントの仁藤萌乃（33）が4日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。仁藤は「大切な皆さまへ」とし「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。また、お相手については「とても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」と説明。さ