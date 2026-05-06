【大人気連載プレイバック】【続きを読む】サイ・ヤング賞左腕のリーが僕のグラブを欲しがった背景日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はあのイチロー氏について語られた、小林雅英氏による「ブルペンから走り続けた13