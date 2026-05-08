35年以上にわたってボクシングマンガ『はじめの一歩』を描き続けている森川ジョージさん（60）。デビューから3作連続で打ち切りを経験しながらも、1989年に『はじめの一歩』の連載を開始すると、初回から読者アンケートで1位を獲得し、連載2年目には年収が1億円を超えた。【見比べる】1巻表紙でミス→33年後の138巻で描き直し…『はじめの一歩』表紙や、3作連続で打ち切りになった若手時代の作品たちを見る成功を収めた森川さ