専業主婦として家庭を支えてきた中で、「少しパートをして収入を増やしたい」と考える人もいるでしょう。例えば、年間120万円程度の収入があれば、家計の助けにもなりそうです。しかし一方で、「働くと年金が損になる」といった話を聞き、不安に感じる人も少なくありません。 本記事では、「第3号被保険者」の仕組みをふまえながら、年収120万円で働いた場合の年金や保険料の影響について、具体的な数字で解説します