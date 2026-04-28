SNSでも議論…「電子たばこ」をガソリンスタンドで使うのはアリ？三重県警・名張警察署は2026年4月20日、名張市内にあるガソリンスタンドで50代男性に暴行を加えたとして、同市内に住む建設業の男（66歳）を暴行の疑いで逮捕しました。警察によると男は3月29日の午前10時頃、50代男性からガソリンスタンド内での電子たばこの喫煙を注意されたことに逆上し、男性に電子たばこを投げつけたうえ、体当たりする暴行を加えたという