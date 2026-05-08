元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さんが2026年5月8日にXを更新。YouTubeチャンネルを開設したものの、1日で閉鎖され、チャンネルを作り直したことを明かした。なぜか「動画を再生できません」森さんは7日にXで「突然ですが、YouTube始めました！！！！本当に突然です笑笑」と報告。発信内容について、「美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます」と説明し、「チャンネル登