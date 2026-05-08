声優の佐藤舞が6日、自身のX(旧ツイッター)を更新。直筆とみられる文書を掲載し、数年前に結婚していたことと、妊娠したことを同時に報告した。 【写真】結婚&妊娠をＷ報告した佐藤舞 佐藤は「本日誕生日を迎えました！たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と、同日に誕生日を迎えたことを明かして祝福に感謝した。さらに「私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりまし