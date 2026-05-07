Googleは5月7日、新しい健康管理トラッカー「Google Fitbit Air」を発表した。これまでの同社トラッカーのなかで最小をうたう製品で、本体に画面はなく、トラッカーを通じて取得した健康データはアプリ側で確認する。5月7日から予約を開始し、5月26日に発売する。直販のGoogleストア価格は16,800円。Google Fitbit Air身体データを取得できる高精度センサー技術を内蔵した本体「ペブル」を、リサイクル素材を使ったバンド「パフォ