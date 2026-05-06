「もう会うことも一切ありません」国民的アイドルグループ『嵐』の大野智（45）が、かつて交際報道のあった元女優と約10年ぶりに再会し、逢瀬を重ねていると４月30日発売の「週刊文春」で報じられた。嵐は５月末の活動終了に向け、もっかラストツアーの真っ最中。ファンは大野の報道に騒然となっている。大野のお相手は’15年に熱愛報道のあった元女優のＡ子さん。２人の仲をフライデーが報じたが、当時は嵐が人気絶頂なこともあり