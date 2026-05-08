部長で年収650万円、係長で年収750万円、一見すると不思議なこの逆転現象ですが、実は決して珍しいケースではありません。日本の給与は「役職の高さ」だけでなく、「企業規模」にも大きく左右される傾向があります。なぜここまで差が生まれるのか、この記事ではその理由を具体的なデータとともに解説します。 大企業の「係長」は年収750万円超えも珍しくない？ 企業規模で異なる役職の賃金 同じ部長や係長と