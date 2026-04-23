フィリップ モリス ジャパンは4月23日、オーラルたばこパウチ「ZYN by IQOS」の説明会を開催。加熱式たばこ市場が一定の成熟段階に入る中で、新たな選択肢として提案する。同社は2025年7月から「ZYN」をエリア限定で投入しており、2026年5月11日から東京都内で販売を拡大する。販売チャネルはIQOSショップや一部家電量販店、ドン・キホーテ系列店舗に加え、ローソンなどにも広がる。オーラルたばこパウチ「ZYN by IQOS（ジン バイ