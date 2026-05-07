6日、生活協同組合「コープみらい」は公式ホームページにて「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」と題するエントリーを投稿した。 ホームページによると、4月28日に荷物を届けた組合員から「冷蔵品が黄色い液体に浸かっている」「尿のような臭いがする」と連絡が入り調査を行ったところ、担当していた従業員が車両荷台内において尿意を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器