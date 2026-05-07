米ポッドキャスト番組で言及米大リーグ・エンゼルスのマイク・トラウト外野手は今季ここまで打率.260、11本塁打、23打点、OPS.979と好調を維持している。そんなトラウトに対して、地元ではトレードの声もあがる中、元指揮官は、かつて在籍した大谷翔平投手がチームを去った際に「トラウトをトレードすべきだった」と持論を語っている。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演したのは、エンゼルスで2020年から22