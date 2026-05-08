俳優の田中圭が、元放送作家・鈴木おさむさんのＹｏｕＴｕｂｅに登場し、反響を呼んでいる。鈴木さんは７日のＸ（旧ツイッター）で「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のＹｏｕＴｕｂｅに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています」と８日午後５時配信の動画に田中が出演すると報告。「田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります。そして番組の中でも発表していますが、今年