Image: 有限会社ダヴィンチクリエイト こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。入浴中、余計なことを考えず湯気に包まれて頭皮をじっくりほぐす。そんな自分だけのスパ時間を持ちたいと考えてきました。今回紹介する「至福づつみ」は、自宅でスパの体験ができるアイテム。バスタイムや就寝前のひとときに、自宅でのリラックス習慣を添える仕組みをご紹