ゴールデンウィークに岡山県の温泉街を訪れた76歳女性が行方不明になって、7日で7日目。FNNが新たに入手した防犯カメラ映像には、行方が分からなくなっている藤田博子さん（76）の可能性がある人物の様子が記録されていた。ホテルから約1.4km離れた場所広島・福山市に住む76歳の藤田博子さんは、5月1日から夫と長女夫婦・孫の5人で美作市にある湯郷温泉のホテルを訪れていた。しかし、その日の午後9時ごろ、夫が確認したのを最後に