俳優・歌手の草なぎ剛（51）が7日、第1子が誕生したことを報告した。所属事務所を通じて明らかにした。【写真】稲垣・草なぎ・香取、森且行と21年ぶり共演で熱い抱擁所属事務所の公式サイトには「ご報告」と題した文書が掲載され「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづ