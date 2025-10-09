ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÅÏ¤êÄ»¡Ö¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¡×¡¢ÁãÈ¢¤Ç¤Î±ÄÁã¤ËÀ®¸ù¤â¥Ò¥Ê¤Ï²î»à¡Ä¸¶°ø¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î½¸·ë¤«
¿ÆÄ»¤Ï¤ª¤Ó¤¨¤Æ¶á´ó¤ì¤º
¡¡ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÅÏ¤êÄ»¡Ö¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¡×¤¬º£²Æ¡¢ËÌÎ¦¤Ç½é¤á¤ÆÁãÈ¢¤Ë¤è¤ë±ÄÁã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Ê¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬£·Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁãÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤¿ËÌÎ¦Ä»ÎàÄ´ºº¸¦µæ½ê¡ÊÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÄÁã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿£··î°Ê¹ß¡¢¸½ÃÏ¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿ÆÄ»¤¬¥Ò¥Ê¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¸ÍÊÕÍªÂç¡Ë
¡¡¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¤ÏÁ´Ä¹£³£°¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÅÏ¤êÄ»¤Ç¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀÄ¤äÎÐ¤ÎÂÎ¤ËÀÖ¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤¬ÆÃÄ§¡£¥¢¥¸¥¢ÅìÉô¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¬ÉÛ¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï²ÆÄ»¤È¤·¤ÆÈôÍè¤¹¤ë¡£±ÄÁãÃÏ¤È¤·¤ÆÌÚ¤Î¤¦¤í¤Ê¤É¤ò¹¥¤à¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï±ÄÁã¤ËÅ¬¤·¤¿ÌÚ¤ä±Â¤È¤Ê¤ëº«Ãî¤¬¸º¤ê¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀäÌÇ´í×ü£É£ÂÎà¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸¦µæ½ê¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¡¢¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¤Î±ÄÁãÃÏ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤ÈÇò»³Ï¼¤òÃæ¿´¤Ë·×£³£µÈ¢¤ÎÁãÈ¢¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤ÎÁãÈ¢¤Ç£··î£±£³Æü¤Ë±ÄÁã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï£±±©¤Î¥Ò¥Ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±ÄÁã¤ÎÀ®¸ù¤¬¹¤Þ¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÁãÈ¢¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¤Ë½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÆÄ»¤¬¤ª¤Ó¤¨¤Æ¶á´ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â±Â¤òµá¤á¤ë¥Ò¥Ê¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î£µÆü¤Î½ä²ó¤Ç¡¢¥Ò¥Ê¤¬²î»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¿ÆÄ»¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÏ¤ê¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁãÈ¢¤ÎÀßÃÖ¤«¤é£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯±ÄÁã¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¿¹Ã£ÌéÂåÉ½¤Ï¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿½ÐÄ¾¤·¤À¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÄ»»£±Æ»þ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÎÉáµÚ¤ÇÌîÄ»¤òÁÀ¤¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿Í¸ý¤Ï°ìµ¤¤ËÁý²Ã¡£¶áÇ¯¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤ê¡¢»£±ÆÃÏ¤Ë¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï£²£²Ç¯¡¢ÌîÄ»»£±Æ¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¢¦±ÄÁãÃæ¡¢°é¿÷¡Ê¤¤¤¯¤¹¤¦¡ËÃæ¤ÎÌîÄ»¤äÁã¤Ø¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¢¦´õ¾¯¤ÊÅÏ¤êÄ»¤Î²èÁü¤ä¾ðÊó¤Î¸ø³«¤Ï»£±ÆÃÏ¤«¤éÄ»¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡½¡½¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±²ñ¤ÏËè·î¡¢¥Þ¥Ê¡¼·¼È¯¤Î¹ÖºÂ¤â³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸Î°Õ¤Ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥Ò¥Ê¤¬»à¤ó¤ÀÁãÈ¢¤ËÍâÇ¯¤â¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤ÏÍè·î¤Ë¤âÁãÈ¢¤òÅ±µî¤¹¤ë¡£º£¿¹ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁãÈ¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÄ»¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥â¥é¥ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£