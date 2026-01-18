激戦の軽自動車市場に参入する「新たな黒船」2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開催されます。最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では数少ない大規模モーターショーとして高い注目を集めており、道内外から多くの来場者が訪れることが予想されています。【画像】超いいじゃん！ こ