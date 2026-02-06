世界に魔法をかけたフットボール・ヒーローズ【第50回】ロベルト・バッジョ（イタリア）サッカーシーンには突如として、たったひとつのプレーでファンの心を鷲掴みにする選手が現れる。選ばれし者にしかできない「魔法をかけた」瞬間だ。世界を魅了した古今東西のフットボール・ヒーローたちを、『ワールドサッカーダイジェスト』初代編集長の粕谷秀樹氏が紹介する。第50回は「イタリアの至宝」ロベルト・バッジョだ。彼の足に