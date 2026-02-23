ÌîÄ»¤¬À¸Â©¤¹¤ë»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÒÇ­¤òÈ¯¸« ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹ 2025Ç¯11·î¤«¤é3¥õ·î¤Î´Ö¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÆîÅç¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎÎ¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿±Ñ¹ñ¿Í½÷À­¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¡ÖÍ§¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Katie Evans¤µ¤ó¤Ï¡¢¥±ー¥×¡¦¥ì¥¤¥ó¥¬¤«¤é¥Ö¥é¥Õ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖTe Araroa¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤ò¥Ï¥¤¥­¥ó¥°Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥¯¡¦¥µ¥à¥Êー¤«¤é¥¢ー¥µー¥º¡¦¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¾®¤µ¤Ê