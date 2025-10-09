マエケンの新天地は横浜！

【もっと読む】DeNA次期監督候補に谷繁元信氏が浮上…南場智子オーナーのイチオシ、本人も願ったりかなったり

今オフ、日本球界復帰の意向を示している前田健太（37）の移籍先にDeNAが浮上しているというのだ。

今季は米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナー3Aスクラントンなどで6勝7敗、防御率5.40で、米球界10年目のシーズンを終えた。

広島で長くエースを張り、メジャー1年目の2016年にドジャースで16勝をマーク。17、18年はワールドシリーズにも登板した。コロナ禍による短縮シーズンとなったツインズ時代の20年はサイ・ヤング賞の投票で2位。メジャー通算226試合に登板し、68勝56敗6セーブ、防御率4.20。本人は先日、「たぶん経験できる全てのことを経験した。9年ちょっとメジャーで生き残れたのは誇れること。メジャーでやり切って日本に帰るのがベストな形なので悔しいが、今の状態であればチームの勝利に貢献できる。自信を取り戻すことができた」と手応えを口にしていた。

11日に巨人とのCSファーストステージ初戦を迎えるDeNAは、今季限りで三浦監督が辞任する。昨年はセ・リーグ3位からCSを勝ち上がり、26年ぶりに日本シリーズを制覇。南場オーナーは今年1月、「今年は去年のあの時期だけ、たまたま強かったのか、本当に強いチームなのかが試される大事な年」とハッパをかけたものの、球団監督史上初の4年連続Aクラス入りの2位が精いっぱい。阪神に史上最速優勝を許し、12球団最長ブランクとなる27年連続V逸となったことで、責任を取る形で三浦監督が辞任を申し入れたという。さる球界関係者がこう言う。

「大補強を行って戦力を厚くしたはずが、なかなかかみ合わなかった。23年に10勝を挙げたバウアーを年俸9億3000万円で2年ぶりに復帰させ、7月には藤浪、ビシエドと実績のある選手を獲得した。ただ、24年首位打者のオースティンはケガで何度も離脱。主力の牧や宮崎の長期離脱も痛かった。特に破格の好待遇で迎えたバウアーが4勝10敗と機能しなかったどころか、采配批判とも受け取られかねない言動をするなど、懸念されていた問題児ぶりを発揮。今季限りでの退団が濃厚となっている。そのバウアーの代わりに白羽の矢が立ったのが、実績十分の前田なのです」

すでに子ども2人と帰国している早穂夫人の影響も大きいという。

「広島首脳陣は前田の“そういう姿”を快く思っていない」

「夫人が代表を務める前田の個人事務所が東京にあり、今は都内で暮らしていると聞いています。前田もメジャー移籍後はオフの拠点が東京だった。新天地が横浜なら拠点を変えずに済みます」（前出の球界関係者）

当初は古巣・広島復帰が濃厚とみられたが、広島の放送関係者がこう言った。

「家族の在京志向はあるにせよ、マエケンの希望は広島復帰か、出身地の大阪のオリックスだったと聞きます。特に広島は、かつて40歳の黒田をヤンキースから復帰させたこともある。ただ、黒田は5年連続メジャー2ケタ勝利で年俸21億円を蹴って、わずか年俸4億円で帰ってきた。今の前田はマイナーリーガーで、年齢的な衰えは否定できない。しかも、メジャー移籍後は、オフになってもマツダスタジアムや広島の施設にほとんど寄り付かなかった。対照的にカブスの鈴木誠也は、オフになると、毎日のようにマツダスタジアムで自主トレを行っている。もちろん、松田オーナーらに挨拶を欠かさないから、自主トレを許可されている。球団首脳は前田のそういう姿を快く思っていないと聞きました」

オリックスやソフトバンクも水面下で前田の調査はしているが、もう1球団「本命」とみられているのが、今季先発投手のコマ不足に泣き、阪神に15ゲームもの大差をつけられ、V逸した巨人である。巨人OBが言う。

「エースの戸郷が不振で二軍落ちを繰り返すなど、先発陣で1年を通じて安定していたのは、11勝の山崎ただ一人という苦しい状況。在京志向がある前田の補強は確実とみられたが、見送る方向だといいます。かつてヤンキースの先発ローテで活躍した前田と同い年の田中将が、巨人移籍1年目の今季、10試合登板で3勝4敗、防御率5.00。日米通算200勝に王手をかけながら1カ月以上も白星から遠ざかり、消化試合になった最後の最後にようやく達成した。今年一年、田中将に振り回された。来季も現役続行が濃厚で、戦力になるかどうか不透明な元大物を、2人同時に抱えることはできないと判断しているそうです」

前田は日米通算200勝まで残り35勝。来季、28年ぶりのリーグ優勝に向けて、「ハマのマエケン」誕生が現実味を増している──。

◇ ◇ ◇

ところで、DeNAの次期監督候補について一部では谷繁元信氏が最有力候補と見られているが、いったいなぜか。南場智子オーナーとの「意外な関係」や、本人の思惑とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。