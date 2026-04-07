2度目の先発は3回1/3、65球を投げて3安打無失点4奪三振■楽天 ー 日本ハム（7日・楽天モバイル）楽天の前田健太投手が7日、楽天モバイル最強パークで行われた日本ハム戦に先発。4回に右足を気にする素振りを見せ、治療のため一度ベンチに下がり、そのまま緊急降板した。65球を投げ3安打無失点で、NPBでは3840日ぶりの勝利とはならなかった。気温9度と冷え込み強風が吹き荒れる悪コンディションの中、半袖で2度目の先発マウンド