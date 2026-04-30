闘志みなぎる投げっぷりは健在だ。１１年ぶりに日本球界復帰した楽天・前田健太投手（３８）だ。２９日の対ロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）に、ＮＰＢ３８６２日ぶり勝利を目指して先発。復帰したマエケンを初めて撮影した私は、タイムスリップしたような、１１年前と変わらぬ投げっぷりに胸が踊った。プレートに右足をかけ打者と正対してから、左足を上げる流れ。そしてリリースする瞬間に爆発させる、みなぎる闘志。