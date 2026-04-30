◆ 齊藤氏は「治療の期間にどれだけ走れて投げられたか」と指摘楽天・前田健太が29日、ロッテ戦に先発登板。4回0/3・88球を投げて2本塁打を含む7安打5失点で2敗目を喫した。今季3試合目でのNPB復帰後初勝利とはならなかった前田。29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「3度目の先発だったが、いずれも5回持たなかった」と振り返ると、解説の齊藤明雄氏は「前回の登板はふくらはぎがつったというこ