【全2回（前編／後編）の前編】

大炎上の末、白紙撤回となった「アフリカ・ホームタウン」事業。JICA（国際協力機構）は“誤情報”で自治体に負担をかけたと釈明するが、果たして額面通りに受け取っていいものか。その内情を検証すると、国民の“血税”を預かる組織として甚だ問題だらけなのだ。

【写真を見る】寄付した工作機械が放置され… 血税の無駄としか思えないJICAのエチオピア支援

あの炎上騒動から1カ月を経ての全面撤回である。

先月25日、JICAの田中明彦理事長は会見の場で、

「国外での誤った報道などをきっかけに、誤解に基づく反応が広がった」

「自治体に過大な負担が生じる結果となってしまった」

JICA本部

と釈明に終始して、「アフリカ・ホームタウン」交流事業の撤回を発表した。

JICAに瑕疵はなかったのか

振り返れば8月下旬、JICAは日本政府主催の「アフリカ開発会議（TICAD）」で、千葉県木更津市や山形県長井市など国内四つの自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定、さまざまな形で交流を深めていくと宣言していた。

その後、対象国の一つであるナイジェリア政府は、HPで「日本政府が特別なビザを発給」などと発表。タンザニアでも現地メディアが〈日本が長井市をタンザニアに捧げる〉などと報じて、SNSで〈黒人の町が日本に！ 仲間よ、行こう〉といった日本への移住が実現するかのごときメッセージが相次いで投稿されたのだった。

こうした現地の様子がSNSで日本国内へ一気に拡散され“移民反対”の声が上がったのはご存じの通りだ。

社会部デスクが解説する。

「JICAの認定を受けた自治体へは、抗議の電話やメールが殺到して役所の通常業務が滞る事態に発展しました。JICAの本部にも抗議デモが押しかけた。火消しに躍起のJICAは、“特別ビザの発給や移民を促進することは断じてない”などと発信し続けましたが、騒動を収束させるには『ホームタウン』事業を撤回するしかないと決断するに至ったのです」

とはいえ、冒頭の田中理事長の会見で述べられた「誤った報道」「誤解に基づく反応」はあったにせよ、JICAに瑕疵（かし）は一切なかったといえるのか。

現地の実情を無視した数々の問題

騒動直後に本誌（「週刊新潮」）が報じたように、JICAはアフリカ諸国の実情、それに伴うリスクを考慮せず「ホームタウン」という名称を安易に使ったことは否めない。

例えば、ナイジェリアは現政権が国民の支持を得ようとSNS上でプロパガンダを繰り返し、かつてUAE（アラブ首長国連邦）との間でもビザ発給を巡ってひと悶着を起こした。

少しでも己の利を得ようと駆け引きが続く外交の場で、移民促進を想起させる単語を事業名に冠するなど、相手につけ入る隙を与えた上、世間へいらぬ不安を生じさせたのは事実だ。

実際、JICAは本業である「国際協力事業」でも、現地の実情を無視した数々の問題を抱えているという。

外務省所管の独立行政法人として、JICAは開発途上国における日本の政府開発援助（ODA）を一元的に担ってきた。開発資金を各国に提供するとともに、おなじみ「青年海外協力隊」のボランティア派遣など、人的交流も含めた国際貢献活動を主導。国内15カ所、海外には97カ所もの拠点を持ち、約2000名の常勤職員を擁するが、その活動の原資はわれわれの税金だ。

かような組織が本来の目的を果たさず、血税をむさぼっているのなら一大事である。

30億円を投じた施設が使われず

「日本政府が無償資金協力事業の名の下、JICAを通じて29億3100万円もの巨費を投じて建設したエチオピアにある研修施設が、ほとんど使われず閑古鳥が鳴いています」

と明かすのは、アフリカで活動するJICA関係者。

「件の施設は同国の首都アディスアベバにあって、正式名称は『TICAD産業人材育成センター』、現地では『カイゼン・エクセレンス・センター』略して『KEC』と呼ばれています。これまでJICAは日本のモノづくりを支えた品質・生産性向上の仕組み“カイゼン”を手本に、エチオピアの製造業支援と人材育成を行ってきました。その集大成として建てられたのです」（同）

利用率は月3〜5％

KECは2023年10月にオープンしたが、完成に先立ち、当時外相だった林芳正官房長官が、わざわざ視察に訪れるほどだった。

「KECはパソコンが常設された研修室、会議室などの他に宿泊棟や食堂まで完備され、施設内のオフィス什器などの大半は日本から輸入した新品でそろえられています。にもかかわらず、完成から2年もたたずして、エチオピアに住む日本人の間では“KECはひどい”と言われる有様です」（前出のJICA関係者）

いったい何が“ひどい”のだろうか。

「KECの前身となる研修施設は、17年時点での受講者が年間2万8593人でした。それを日本側の計画では完成から3年後までに年間約5万人、ほぼ倍増させると意気込み、アフリカ全土から研修者を集める予定で計画された。ところが、ふたを開ければ利用状況は惨憺（さんたん）たるもの。現地スタッフによれば、月間利用者は1200〜1300人。それだけ聞くと少なくないように思えますが、研修棟の定員から計算すると、利用率は月3〜5％に過ぎないそうです」（同）

その数字でさえ、エチオピア政府関係者が内輪の会議で利用したモノまでを計上して、何とか積み上げた結果らしい。

「会議室は1部屋で最大200人ほどは入るので、単純計算で月に5回使われたら1000人前後が利用した計算になってしまう。会議も現地の人々への研修ではなく、エチオピアの省庁内での会合などに使われることが多いのが実態です」（同）

総額20万円超の高級VRグラス

さる大手商社の駐在員に言わせれば、

「民間企業が運営する施設なら1桁台の利用率は完全にアウトです。巨額の税金が投入された事業ですから、費用対効果を検証しないなどあり得ない。来年には事業終了から3年がたつ。それを機にJICAも事後評価を行う予定とはいえ、とても目標の5万人には程遠い利用実績。こんな大金を投じているのに、やりっ放しでいいのでしょうか」

JICAの“やりっ放し”はコレにとどまらない。

「JICAは日本企業を通じて、エチオピア観光省にバーチャル・リアリティー（VR）の映像を視聴できるグラスを寄付したそうですが、有効に利用されているとはいえません」

とは、現地のプロジェクト関係者。

「昨年12月ごろ、三つのVRグラスが少なくとも日本円で総額約20万円超で購入され、エチオピア側に引き渡されたそうです。ちなみに、観光省の一般職員の月給は多くても日本円で約7500円程度なので、VRグラスの値段は、その2年強の給与に相当します」（同）

現地からすれば「超」がいくらついてもおかしくない高級VRグラスとは、いったいどんな代物なのか。

「もともとエチオピア政府には、同じようなVRグラスが五つあって、世界遺産に登録されたシミエン国立公園の風景など十数個のコンテンツを視聴できた。他方で日本から寄贈された新しいVRグラスには、街並みや公園、民族芸能など首都の映像のみを紹介する約7分のコンテンツ1個しか入っていない。現地人から“魅力がない”と言われる始末です」（前出の関係者）

VRグラスはアフリカ連合の催事などで使われているが、JICA側からはコンテンツの追加などのサポートがないという。

「現地の職員は使い方もよく分かっていませんから、このままでは数年で使われなくなることは必至。当初から需要があったのかどうか疑問です」（同）

かの国では、日本から寄付された工作機械までもが、埃をかぶっていた。

前出の関係者によれば、

「エチオピア政府の関連組織の木工場では、JICAから寄付されたという日本製工作機械が放置されています。こうした機械はメンテナンスすれば長く使えるのに、アフターケアが行き届かず、大半が稼働していない。工場の従業員は、“壊れたらまた寄付してもらえばいい”と言っていたそうです」

こうしたJICAの無責任体質は、世界を舞台に活躍する日本企業からもあきれられている。

後編【「売国奴的な利権構造」 JICAと認定企業との癒着の実態 「在外職員の平均年収は1460万円で納税の対象外」】では、JICAとプロジェクトを進める予定だった経営者が目撃した「売国奴的な利権構造」について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年10月9日号 掲載