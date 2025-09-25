ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JICA 国内4市とアフリカの人材交流を進める「ホームタウン」事業を中… 時事ニュース JICA 読売新聞オンライン JICA 国内4市とアフリカの人材交流を進める「ホームタウン」事業を中止へ 2025年9月25日 10時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国内4市とアフリカの人材交流を進める「ホームタウン」事業 国際協力機構（JICA）が事業を取りやめる方針を固めたことが分かった 4市に苦情が殺到し、混乱が収まらないことを受けた措置となる 記事を読む おすすめ記事 怪我で倒れている選手にヤジやブーイング。元Jリーガーが「看過できない出来事」に私見「キャリアを左右する場面かもしれない」 2025年9月19日 8時56分 斜に構えていた私が、今さら「万博に行ってよかった」と思った理由 2025年9月18日 12時0分 公取委、官製談合防止で調査開始 国や自治体2500対象に 2025年9月24日 16時34分 バカリズム、売れっ子の余計な一言にイラッ「うわぁ、浮足立ってるな〜って思う」 2025年9月22日 20時30分 村上総務相、不達郵便物の非公表問題で日本郵便を行政指導する方針表明 2025年9月19日 11時41分