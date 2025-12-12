12月12日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「感謝されるニッポンの貢献」。11月中旬、両陛下がご臨席され、日本の海外協力隊発足60周年の記念式典が開かれた。1965年から現在までに延べ5万8000人、99の途上国などで経済・社会の発展に貢献してきた海外協力隊。初の派遣先となった東南アジアのラオスには、当時5人の隊員が抜擢された。その一人、稲作を指導した大西規夫さん（84）が、今秋、58年ぶりに現地を訪問。数