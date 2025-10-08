新車約360万円！ 「新ハリアーev」がスゴい！ Ｘ形状のフロントマスクに高性能ユニット搭載！ 「ブーストモード」で爆速可能なインド・タタの「ミドルサイズSUV」とは！

「ブーストモード」で爆速可能！

「ハリアー」といえばトヨタが1997年から販売している高級SUVです。

2025年6月には一部改良モデルが発表されて話題になりましたが、実は同じタイミングで「ハリアー.ev」の発表もありました。

【画像】超カッコイイ！ これが「ハリアー.ev」です！ 画像を見る（30枚以上）

しかし、このハリアー.evはトヨタではなく、インドのタタモーターズ製のクルマ。一体どのようなクルマなのでしょうか。

タタの「ハリアー」にEVモデル登場！

ハリアー.evは、インドのタタモーターズが2025年7月2日に予約を開始したSUVタイプのEVです。

ハリアーといえば、前述のようにトヨタの人気SUVですが、実はタタモーターズでも同じ名前の「ハリアー」を2019年1月に発売しています。

もちろんタタ版のハリアーはタタモーターズ独自の車両で、トヨタおよびトヨタ製のハリアーとは一切関係はありません。

ボディサイズは全長4598mm×全幅1894mm×全高1706mmと、トヨタのハリアーと同じミドルクラスサイズです。

エクステリアは細長いヘッドライトを備えたX形状のフロントマスクが特徴。張り出したフェンダーやスキッドプレートが力強い雰囲気を醸し出しています。

エンジンは2リッターのディーゼルターボ。最高出力は170馬力で、6速ATまたは6速MTと組み合わせています。

2023年にはエクステリア・インテリアを変更したマイナーチェンジモデルをリリースしたのですが、今回新たに登場したハリアー.evは、すでに販売されているディーゼルターボエンジン搭載のハリアーのEV版。

2023年に初公開され、2025年1月にインドで開催されたモーターショー「バーラト・モビリティー・グローバル・エキスポ2025」で登場し、話題となりました。

ハリアー.evのボディには、ジャガー・ランドローバーと共同で開発した新世代プラットフォーム「D8」を採用。サイズは全長4605mm×全幅2132mm×全高1740mmとEV化にあたり若干サイズアップしています。

フロントに158馬力、リアに238馬力を発揮するデュアルモーターを搭載しており、システム最大トルクは504Nm。0-100km／h加速は6.3秒と鋭い加速力を発揮します。駆動方式は4WDのみです。

走行モードは路面の応じた6つのモードの切り替え機能を有しているほか、一時的にトルクとパワーを爆発的に発揮するブーストモードや、自動駐車機能の「e-バレット」、レベル2の運転支援機能なども搭載。優れた走行性能と機能を持つ一台となっています。

インドでの価格は21万4900ルピー、日本円で約360万円となっており、性能を考えると安いといえます。

とはいえ、日本で販売される可能性は低いでしょうが、万が一、日本上陸となった場合、車名の変更は必至でしょう。