【都シティ 大阪天王寺】モンスターたちの演奏を表現！ 「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」
モンスターが音楽を奏でるシーンをスイーツで表現
JR天王寺駅直結のホテル「都シティ 大阪天王寺」の最上階スカイレストラン「エトワール」では、「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」が2025年10月31日（金）まで開催中。テーマは音楽とハロウィーンの幻想的な空気感。モンスターたちが演奏するシーンをスイーツで表現し、見た目もかわいいアフタヌーンティーが用意されています。
カボチャやサツマイモ、栗など旬の食材を使ったスイーツは、味わいとともに見た目もとてもキュート！また、松茸など秋の味覚を贅沢に取り入れたセイボリーは、香りの重なりが音楽のように調和し、最後まで味の変化を楽しめます。
ドリンクはコーヒーや紅茶、ハーブティーなどがおかわり自由。ゆったりとくつろぎましょう。
アフタヌーンティーのメニューを一挙ご紹介！
スイーツ
〜上段〜
・チーズブリュレを閉じ込めた ヘーゼルナッツ香るかぼちゃムース
〜指揮者 ジャック・オー・ランタン〜
・楽譜に見立てたショコラのプティガトー ト音記号をあしらって
〜中段〜
・ミルフィーユ仕立てのサツマイモシブースト グランドピアノ飾り
・クラシックギターオバケの紅茶マカロン カシスとマロンの融合
〜下段〜
・バスドラムに隠れたミイラオバケ キャラメルムースとりんごのプティガトー
・ホルンのオバケが奏でるマスカットムースとブドウジュレのハーモニー
・スコーン はちみつ（生駒百花）
セイボリー
・エッグバーガー トリュフソース
・松茸のチュイル 鴨ロース肉の生ハム
・柿とマグロのタルタル
・ポルチーニ茸のアランチーニ
・栗とフォアグラのオペラ仕立て
ドリンク
コーヒー、紅茶、ハーブティーなどの各種ドリンクがフリーフローで楽しめます。
■都シティ 大阪天王寺「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」
住所：大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-8
場所：スカイレストラン エトワール（都シティ 大阪天王寺17階）
TEL：06-6627-4905（レストラン直通。9〜20時）
期間：開催中〜2025年 10月31日（金）
時間：13時30分〜17時30分（最終入店16時）
料金：5500円（税・サービス料込）
1階ロビーラウンジでもハロウィンスイーツが楽しめる！
1階ロビーラウンジでは「ぷるプリンアラモード ハロウィーンバージョン」を販売中。
アフタヌーンティーで大人気のキャラクタースイーツを、プリンアラモードにアレンジしています。口どけなめらかなホテルオリジナルの「天王寺プリン」のうえに、かわいいハロウィーンスイーツがトッピングされた、9・10月限定メニューもお見逃しなく！
■都シティ 大阪天王寺「ぷるプリンアラモード ハロウィーンバージョン」
場所：ロビーラウンジ（都シティ 大阪天王寺1階）
期間：販売中〜2025年10月31日（金）
TEL：06-6628-3267（レストラン直通。10〜18時）
時間：10〜18時
料金：単品900円、セット（コーヒーまたは紅茶付）1700円（税・サービス料込）
※予約は2日前の18時まで
※写真はすべてイメージです。
※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。
