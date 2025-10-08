モンスターが音楽を奏でるシーンをスイーツで表現

JR天王寺駅直結のホテル「都シティ 大阪天王寺」の最上階スカイレストラン「エトワール」では、「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」が2025年10月31日（金）まで開催中。テーマは音楽とハロウィーンの幻想的な空気感。モンスターたちが演奏するシーンをスイーツで表現し、見た目もかわいいアフタヌーンティーが用意されています。

カボチャやサツマイモ、栗など旬の食材を使ったスイーツは、味わいとともに見た目もとてもキュート！また、松茸など秋の味覚を贅沢に取り入れたセイボリーは、香りの重なりが音楽のように調和し、最後まで味の変化を楽しめます。

ドリンクはコーヒーや紅茶、ハーブティーなどがおかわり自由。ゆったりとくつろぎましょう。

スイーツ

〜上段〜

・チーズブリュレを閉じ込めた ヘーゼルナッツ香るかぼちゃムース

〜指揮者 ジャック・オー・ランタン〜

・楽譜に見立てたショコラのプティガトー ト音記号をあしらって

〜中段〜

・ミルフィーユ仕立てのサツマイモシブースト グランドピアノ飾り

・クラシックギターオバケの紅茶マカロン カシスとマロンの融合

〜下段〜

・バスドラムに隠れたミイラオバケ キャラメルムースとりんごのプティガトー

・ホルンのオバケが奏でるマスカットムースとブドウジュレのハーモニー

・スコーン はちみつ（生駒百花）



セイボリー

・エッグバーガー トリュフソース

・松茸のチュイル 鴨ロース肉の生ハム

・柿とマグロのタルタル

・ポルチーニ茸のアランチーニ

・栗とフォアグラのオペラ仕立て

コーヒー、紅茶、ハーブティーなどの各種ドリンクがフリーフローで楽しめます。

■都シティ 大阪天王寺「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」

住所：大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-8

場所：スカイレストラン エトワール（都シティ 大阪天王寺17階）

TEL：06-6627-4905（レストラン直通。9〜20時）

期間：開催中〜2025年 10月31日（金）

時間：13時30分〜17時30分（最終入店16時）

料金：5500円（税・サービス料込）



1階ロビーラウンジでは「ぷるプリンアラモード ハロウィーンバージョン」を販売中。

アフタヌーンティーで大人気のキャラクタースイーツを、プリンアラモードにアレンジしています。口どけなめらかなホテルオリジナルの「天王寺プリン」のうえに、かわいいハロウィーンスイーツがトッピングされた、9・10月限定メニューもお見逃しなく！

■都シティ 大阪天王寺「ぷるプリンアラモード ハロウィーンバージョン」

場所：ロビーラウンジ（都シティ 大阪天王寺1階）

期間：販売中〜2025年10月31日（金）

TEL：06-6628-3267（レストラン直通。10〜18時）

時間：10〜18時

料金：単品900円、セット（コーヒーまたは紅茶付）1700円（税・サービス料込）

※予約は2日前の18時まで

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。



Text：森本有紀

